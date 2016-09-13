翁山蘇姬訪英相梅伊 討論兩國合作

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正在英國訪問的緬甸國務顧問翁山蘇姬今天前往唐寧街10號，拜會英國首相梅伊，這是翁山蘇姬領導的全國民主聯盟去年取得執政權後，首次出訪西方國家。

梅伊（Theresa May）身穿合身藍色外套與穿著緬甸傳統服裝的翁山蘇姬會面，正式展開會談前，2人在首相府外的階梯上開心合影。

梅伊恭賀翁山蘇姬領導的全國民主聯盟（NationalLeague for Democracy）2015年在大選中獲得歷史性勝利，帶領緬甸結束軍政府領導，轉型到文人執政，強調英緬兩國有很多地方可以合作，幫助緬甸發展。

曾獲諾貝爾和平獎的翁山蘇姬回應表示，她非常高興能到首相府，期待與英國在強化雙邊關係上有更多的討論與交流。

翁山蘇姬雖然擔任國務顧問，事實上是國家領導人，也處理對外事務，外界對她未能妥善處理緬甸境內對少數族群的仇恨犯罪及嚴重歧視，提出不少批評。

12日英國外相強生（Boris Johnson）與翁山蘇姬會面時，也恭賀緬甸去年締造的民主政治歷史性成就，推崇翁山蘇姬與緬甸人民多年來的犧牲與付出。他同時提出緬甸人權問題，支持前聯合國秘書長安南領導的「若開邦委員會」（Rakhine commission），深入調查緬甸穆斯林少數族裔洛興雅被歧視的問題。1050913

(中央社)