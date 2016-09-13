21年來最強颱風莫蘭蒂 花東嚴防超大豪雨
21年來陸警最強颱莫蘭蒂來襲，除北部、宜蘭外，全台列入警戒範圍！明日到周四上半天，是颱風影響最劇烈的時段，氣象局已針對宜蘭、屏東、高雄發布大豪雨特報，花蓮、台東發布超大豪雨特報。而隨著周四莫蘭蒂遠離，緊接著颱風馬勒又逐步逼近，恐為北部帶來雨勢。
莫蘭蒂暴風圈將在今（13）日深夜觸及恆春半島，東半部首當其衝，花東、宜蘭、恆春等地出現明顯風雨，颱風中心預計明日上午經過台灣南端近海，雨勢也漸往南部擴散。而明日北部、中部相對感受較小，以間歇性陣雨為主，偶有強風；台北受盆地地形影響，更可能出現高達8~9級的強陣風，中部受山脈遮蔽，背風面內陸地區風雨不明顯，甚至有陽光露臉的機會。
氣象局技正羅雅尹指出，莫蘭蒂中心最大風速達到每秒60公尺，已超越尼伯特的每秒58公尺，成為1995年至今，陸警發布期間最強颱風，絕對不可輕忽其威力，請民眾務必做好準備。
(中時)
關鍵字：莫蘭蒂
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