意外颱風連假 高鐵左營站湧人潮

我要評比

高鐵左營站晚間湧現大批要搭高鐵北上人潮。(民眾提供)

颱風來襲，恰巧遇到中秋節4天連續假期，高雄市已宣布明天停班停課，晚間大批民眾湧進高鐵左營站，站內出現許多人潮，打算利用這難得5天假期北上，一方面可以躲颱風，另方面也可以享受假期。

(中時)