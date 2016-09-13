艾維斯來台首唱 自曝與妻音樂互補

英國創作歌手艾維斯卡斯提洛首度來台開唱，他今天受訪時說，他的搖滾音樂輕鬆俏皮，妻子戴安娜克瑞兒的音樂則自信優雅，兩人加在一起，有相輔相成的效果。

經典電影「新娘百分百」主題曲「SHE」的原唱艾維斯卡斯提洛（Elvis Costello）明晚將在台北國家音樂廳開唱，今天下午先在台北君悅舉行訪台記者會。

艾維斯之前曾陪同加拿大爵士女歌手老婆戴安娜克瑞兒（Diana Krall）來台演出，台灣熱情的樂迷讓他印象十分深刻，他也期待明晚首次在台開唱，可以再度見到此番景象。

艾維斯也透露，他和老婆戴安娜的生活一直都很幸福美滿，兩人也會一起創作歌曲，通常都是他寫詞，過去他擅長寫悲傷的歌曲，希望之後能從生活經驗裡，創作出活潑開朗的歌曲。

被問到兩人在生活上的互補，艾維斯幽默回說，首先是戴安娜的外表比他好太多了，還有他們的小孩覺得，他唱歌的聲音比媽媽大聲好多。至於音樂表現，艾維斯說，他的搖滾音樂輕鬆俏皮，戴安娜的音樂則自信優雅，兩人加在一起，有相輔相成的效果。

艾維斯早期以另類搖滾闖蕩歌壇，但是卻以演唱抒情歌「SHE」聞名世界各地，被問到其中的心境，艾維斯說，「一名歌手不需要一直保持同一個風格，可以有不同的樣貌。」他也表示，很開心台灣歌迷如此喜歡「SHE」這首歌，這也是他能來到台灣的原因，還開玩笑說，如果歌迷喜歡，明天演唱會他可以唱20遍「SHE」。

艾維斯音樂風格多變，從搖滾、龐克、鄉村精神，到藍調、靈魂樂、亞買加音樂，玩轉各種音樂類型，他細膩的音樂能量，曾被評論人盛讚「流行音樂的活百科全書」，今年更進入所有音樂創作人視為最高殿堂的「詞曲創作名人堂」，對此，艾維斯謙虛說，「是命運讓我嘗試了不同的曲風。」1050913

(中央社)