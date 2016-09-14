芮妮齊薇格太重？ 柯林佛斯一人抱不動

柯林佛斯（左）與派屈克丹普西（右）合力將即將臨盆的芮妮齊薇格抬進醫院。（UIP提供）

芮妮齊薇格、柯林佛斯與派屈克丹普西主演的電影《BJ有喜》13日在台舉行試片。片中最搞笑的一場戲應該是柯林佛斯與派屈克丹普西抬著即將生產的芮妮齊薇格進醫院門口，導演莎朗麥奎爾說：「那是最誇張的一場肢體喜劇橋段，可憐的柯林先是說要公主抱即將臨盆的芮妮到醫院，可是她這個產婦實在是太重了！」

正當柯林的臉揪成包子顯得痛苦之際，派屈克及時出現接力，不過也沒辦法一個人抱住她，兩個大男人只好合作抱著一個大腹便便的孕婦擠進醫院旋轉門。導演莎朗麥奎爾笑著說：「設計這場戲的時候，還沒想到他們擠出了旋轉門以後到底要把芮妮放在哪裡，他們只好把她放在櫃台上面。芮妮的反應非常真實，她臉上驚恐的表情是那場戲最搞笑的地方！」笑說整場戲根本就是活寶三人組演的電影。

芮妮在電影中飾演傻大姐，現實生活中也很脫線！她上節目時對主持人透露自己常常發生很不優雅的糗事，自爆一個月前她在倫敦進行一場專訪，沒想到進行到一半竟然睡著。好笑的是她明明睡著了還繼續在說話，憶及此事仍忍不住邊說邊笑：「當我清醒後我發現自己不知道在說些什麼話，我覺得那位記者一定有發現！」電影14日在台上映。

(中時)