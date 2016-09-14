《龐克經理人》 丹尼菲爾德故事搬上大螢幕
2016年是龐克音樂誕生四十周年，英國特地舉辦一系列演唱會、電影放映、論壇、展覽等相關慶祝活動，多組名人堂級龐克樂團、歌手也紛紛共襄盛舉，如即將來台的Queen + Adam Lambert、有龐克教父之稱的伊吉拍普(Iggy Pop)都加入這場盛會。而七十年代同樣興起龐克浪潮的美國，也並未缺席龐克四十周年的回顧運動，像是《龐克經理人》這部電影便帶領觀眾一同回顧七十年代美國龐克音樂發展史最重要幕後推手—丹尼菲爾德(Danny Fields)的傳奇一生與諸多經典龐克樂團的發展歷程！
榮獲SXSW影展及滾石雜誌等各大音樂媒體選為「最佳音樂紀錄片」的《龐克經理人》，主人翁丹尼菲爾德對於美國龐克音樂發展的重要性，如同薇薇安魏斯伍德(Vivienne Westwood)之於英國龐克！他自哈佛大學法律系中輟之後，便進入普普藝術大師安迪沃荷的「銀工廠」工作室，爾後擔任知名獨立唱片廠牌Elektra Records的行銷宣傳總監，進而成為樹立美國龐克音樂文化的重要推手。慧眼獨具的他，一手提拔了許多美國龐克先鋒樂隊如：雷蒙斯樂團(The Ramones)、門戶樂團(The Doors)、The MC5、茱蒂柯林斯(Judy Collins)、龐克教母派蒂史密斯(Patti Smith)…等，讓龐克音樂從邊緣變為主流，是眾所公認的龐克先知。
《龐克經理人》將於9月30日在台上映，片商也邀請了台灣獨立音樂圈最有龐克精神的「八十八顆芭樂籽」主唱阿強為電影繪製海報，凡購買電影預售票即可獲得該手繪電影海報，詳情請點擊連結。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。