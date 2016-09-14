《龐克經理人》 丹尼菲爾德故事搬上大螢幕

音樂紀錄片《龐克經理人》紀錄美國龐克音樂重要推手翁丹尼菲爾德的故事。（翻面映畫提供）

2016年是龐克音樂誕生四十周年，英國特地舉辦一系列演唱會、電影放映、論壇、展覽等相關慶祝活動，多組名人堂級龐克樂團、歌手也紛紛共襄盛舉，如即將來台的Queen + Adam Lambert、有龐克教父之稱的伊吉拍普(Iggy Pop)都加入這場盛會。而七十年代同樣興起龐克浪潮的美國，也並未缺席龐克四十周年的回顧運動，像是《龐克經理人》這部電影便帶領觀眾一同回顧七十年代美國龐克音樂發展史最重要幕後推手—丹尼菲爾德(Danny Fields)的傳奇一生與諸多經典龐克樂團的發展歷程！

榮獲SXSW影展及滾石雜誌等各大音樂媒體選為「最佳音樂紀錄片」的《龐克經理人》，主人翁丹尼菲爾德對於美國龐克音樂發展的重要性，如同薇薇安魏斯伍德(Vivienne Westwood)之於英國龐克！他自哈佛大學法律系中輟之後，便進入普普藝術大師安迪沃荷的「銀工廠」工作室，爾後擔任知名獨立唱片廠牌Elektra Records的行銷宣傳總監，進而成為樹立美國龐克音樂文化的重要推手。慧眼獨具的他，一手提拔了許多美國龐克先鋒樂隊如：雷蒙斯樂團(The Ramones)、門戶樂團(The Doors)、The MC5、茱蒂柯林斯(Judy Collins)、龐克教母派蒂史密斯(Patti Smith)…等，讓龐克音樂從邊緣變為主流，是眾所公認的龐克先知。

《龐克經理人》將於9月30日在台上映，片商也邀請了台灣獨立音樂圈最有龐克精神的「八十八顆芭樂籽」主唱阿強為電影繪製海報，凡購買電影預售票即可獲得該手繪電影海報，詳情請點擊連結。

(中時)