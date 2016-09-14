威爾史密斯厭世 《最美的安排》搞自閉
由《穿著Prada的惡魔》導演大衛法蘭科執導，威爾史密斯、艾德華諾頓、綺拉奈特莉、凱特溫絲蕾與海倫米蘭等多位巨星領銜主演的電影《最美的安排》，13日發出第一支中文版官方前導預告片。
故事敘述曾經熱愛生命、傑出而且創意無限的廣告人霍華(威爾史密斯 飾)，在痛失至親後，變得厭世、與世隔絕，他的同事們不斷嘗試與他溝通，卻都無法得到他的回應。在偶然的機會下 他們發現霍華開始寫信，但卻不是寫給任何人，而是分別寫給「時間」、「愛」與「死亡」，霍華相信這三個元素聯結了世上每一個人。得知霍華試著探索宇宙尋找答案，他的同事們想出一個極端的方法，要在他失去一切之前喚醒他，以一種令人驚訝又深具人性的方式，幫助他勇敢面對人生。
《最美的安排》探索在最痛徹心扉的失去之後，如何能顯露出生命美麗的時刻，而持續不斷的「愛」、「時間」與「死亡」又是如何連結萬物，交織在每一個人的生命中。電影將於12月16日在台上映。
(中時)
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