落魄導遊不滿顧立雄 石塊砸不當黨產委員會
13日上午11時許，位於台北市中山區的「不當黨產委員會」辦公大樓，門前玻璃門遭人以石塊砸毀龜裂。中山警分局晚間帶回涉嫌丟擲石塊的52歲安姓男子，他有導遊證照，承認「肚爛」顧立雄，與友人「阿凱」分別騎單車到委員會大樓，想給顧立雄難堪，但丟石塊的是阿凱，他只是旁觀。
安姓男子也向警方透露，這幾年景氣差，出國的人少，他雖有導遊證照，但帶團數量愈來愈少；現在陸客不來，已經沒團可帶，生活很潦倒。警方發現他曾就讀政戰學校，是退伍軍人，但思想偏激，將進一步釐清其動機。
警方調查，安姓男子與「 阿凱」昨天接近中午，分別騎單車到不當黨產委員會的大樓，目擊者說，阿凱先撿起石塊丟擲，但沒丟中，安姓男子迅速撿起來丟破玻璃門，之後他們分別逃逸。
警方深夜將安姓男子請回，將以毀損罪嫌函送法辦，並追查共犯「阿凱」的下落。
(中時)
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