《黑天鵝》原形 芭蕾1姐打臉娜塔莉波曼

烏里安娜洛帕特金娜曾來台演出。（海鵬提供）

紀錄電影《天鵝湖畔的芭蕾伶娜》（ULYANA LOPATKINA），描述當今最風華絕代的俄羅斯「芭蕾伶娜」（芭蕾舞女演員）烏里安娜洛帕特金娜（Ulyana Lopatkina）的藝術之路。她多年前來台演出造成轟動，精湛舞技令觀眾大開眼界。有趣的是，被譽為「最美麗的天鵝」的洛帕特金娜，當初曾是電影《黑天鵝》角色的參考原形之一，但當娜塔莉波曼榮登奧斯卡影后，卻對洛帕特金娜造成不少困擾，最後忍不住表達對該片的不認同，「《黑天鵝》根本是芭蕾世界裡的佛萊迪（《半夜鬼上床》恐怖片主角）」，並說娜塔莉波曼所演出的角色「頭腦有病」，「一點都不像」她所認識的任何芭蕾舞者。

《天鵝湖畔的芭蕾伶娜》描述了洛帕特金娜的芭蕾來時路，並收錄她10大經典舞劇的精彩片段。甚少接受拍攝採訪的洛帕特金娜，是聖彼得堡「馬林斯基劇院」《天鵝湖》的第一女主角，她自1995年成為首席舞星，20多年來，儘管許多芭蕾伶娜都曾扮演過白天鵝和黑天鵝，卻仍以她的演出最受世人推崇，被稱為「最美麗的天鵝」，因此成為導演戴倫亞洛諾夫斯基（Darren Aronofsky）執導電影《黑天鵝》時的重要參考原形之一。

洛帕特金娜詮釋《天鵝湖》自成一格，為充分掌握天鵝的動作，她甚至經常到聖彼德堡花園去觀察天鵝的作息，再融入自己的想像，「最重要還是內心的表達」。讓人驚訝的是，天才橫溢的她，第一次演出《天鵝湖》只花二個月練習便上手，之後常同時分飾黑白天鵝兩個角色，對她雖較有難度，卻很有意思。即使演出黑天鵝她可以展現「32迴旋」的高度技巧，但她依然較偏愛白天鵝的光明及情感。但或許受到電影《黑天鵝》影響，洛帕特金娜在《天鵝湖畔的芭蕾伶娜》中，意外避談舞劇《天鵝湖》，反更暢談她另一部成名代表作《垂死天鵝》。電影將於30日在台上映。

(中時)