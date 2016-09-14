艾瑪史東終結孤單 多倫多影展合體萊恩葛斯林

艾瑪史東（左）與萊恩葛斯林在多倫多影展合體走紅毯。（取自網路）

在剛落幕的威尼斯影展大放異彩的音樂愛情電影《樂來越愛你》（La La Land），再登多倫多影展。威尼斯新科影后艾瑪史東這次不再形單影隻，與銀幕情侶好萊塢男神萊恩葛斯林合體走紅毯。艾瑪史東一襲黃花小洋裝俏麗可愛，雷恩葛斯林則以一身圓點西裝展現優雅帥氣，成為鎂光燈焦點。

萊恩透露戲中落魄不堪的自己全靠女神艾瑪拯救，他說：「我飾演的鋼琴手，因懷才不遇而憤世嫉俗，是這個女孩、這份浪漫拯救了他，這段戀情的美好帶他走出谷底，沒有繼續墮落下去。」

由《進擊的鼓手》美國導演達米恩查澤雷執導，《樂來越愛你》好評從威尼斯持續延燒至多倫多影展，日前連金獎影帝湯姆漢克斯都忍不住公開讚賞本片。而雷恩則開心回應：「能聽到湯姆漢克斯稱讚這部片真的很令人興奮，因為我們在片場幾乎每一天都會提到他，我們拍片時總是拿他1996年的音樂喜劇《擋不住的奇蹟》（That Thing You Do）當範本來討論。」電影12月2日在台上映。

(中時)