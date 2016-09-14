向「披頭四」致敬 紀錄片英國首映紅毯將直播

「披頭四」紀錄片《一週八天的歲月：披頭時代》將在英國展開全球首映。（車庫提供）

搖滾樂團的頂點、天團中的天團「披頭四」紀錄片《一週八天的歲月：披頭時代》將在英國展開全球首映。為了向世界上最偉大的搖滾樂團致敬，首映會將盛大舉辦紅毯儀式，廣邀樂壇與各界名人共襄盛舉。無法親臨倫敦現場的樂迷也別氣餒，主辦單位宣布紅毯首映將全程透過Facebook直播。

《一週八天的歲月：披頭時代》將公開多段披頭四未曾曝光的演唱會、後台實景、訪談現場等珍貴畫面。網路宣傳亦提前公開驚喜，今日披頭四官方粉絲頁率先披露披頭四1964年2月7日首次到達美國時，在水洩不通的接機人潮中舉辦的首場記者會影片（影片請看連結)。

四名團員當年羞澀的模樣，以及逗趣搞笑的迷人魅力，讓人想起了「披頭熱」的黃金年代。粉絲頁也公開了英國知名喜劇演員艾迪伊札德（Eddie Izzard）的獨家專訪，娓娓道來披頭四魅力難擋的原因，精準分析各個團員是如何以獨特的方式在全球獨領風騷。

艾比路現場的訪談直播將於英國時間9月14日中午12點（台灣時間9月14日晚間7點）舉行，披頭四成員保羅麥卡尼、林哥史達以及導演朗霍華將會在傳奇的艾比路錄音室接受15分鐘的特別訪問，全球將同步直播。另外英國時間9月15日下午4點（台灣時間9月15日晚間11點）於英國倫敦西區的萊斯特廣場舉辦的紅毯首映會。

(中時)