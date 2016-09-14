馬克保羅古斯勒為前女友 與布魯斯威利黑吃黑
《終極飆靶》集結「不死英雄」布魯斯威利（Bruce Willis）、《關鍵救援：巴士657》性格男星馬克保羅古斯勒（Mark-Paul Gosselaar）共同主演。前美國軍官導演麥斯亞當（Max Adams）以親身經驗執導首部長片，讓布魯斯威利翻轉形象飾演黑幫老大，更讓馬克保羅周旋在三位女性之間，甚至還展現他精壯硬挺的好身材，與女友在床上被當場撞見！
馬克保羅古斯勒去年才演出《關鍵救援：巴士657》，這回延續動作片型，飾演金盆洗手的神偷怪盜，為了拯救被挾持的前女友，決心與布魯斯威利飾演的黑幫老大黑吃黑。他雖然已經40多歲，但身材依舊精實硬挺。導演麥斯亞當也不放過他的巨肌，在片中設計多場戲讓他大展身材，更安排他與片中女友在床上有親熱戲，隨即被前女友當場撞見的橋段。
他在片中還艷福不淺，周旋在前女友、現任女友、曖昧女夥伴三人之間，更與布魯斯威利有犀利而幽默的對白，他對此表示：「接演本片的最大原因，除了動作戲很精彩，導演設計的對白也非常幽默。除了動作攻防戰，語言攻防戰也非常值得一看！」電影將於14日全台上映。
(中時)
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