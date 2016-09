吟遊詩人明年來台 演唱會門票23日開賣

Passenger明年初將來台開唱。(余光音樂提供)

帶著一把吉他在世界各地走唱的英國民謠歌手Passenger(吟遊詩人),常藉由自己的創作,在歌曲旋律及文字意境上探討各種人際關係、時光流逝等話題,2012年個人第四張專輯《All The Little Lights》中的單曲「Let Her Go」,搶在冰雪奇緣的主題曲「Let It Go」之前爆紅,除單曲銷售量高達500萬張,榮登英國金榜第2名、全美百大熱門單曲榜勇奪第5名,更在音樂串流服務Spotify創造高達2億的收聽次數。

這首讓全球瘋狂傳唱的「Let Her Go」,歌詞充滿詩意但卻憂鬱,內容訴說結束一段戀情的悔悟。副歌將未能珍惜擁有的當下與「愛」繫上連結。而這首歌背後確實藏著一段心碎的往事,這首歌是Passenger在結束一段感情後,某天極為憂鬱的心情下,寫出了這首跟前女友相關的歌, 他在一次訪問中說到:「這首歌就突然的宣洩而出,而歌詞在我的想法裡有兩層意義,第一個意義是比較直接的,就是字面上的意思『放手」』以及『忘掉她』,但後來我感覺到背後有個更大的意義存在,也就是未能及時珍惜與了解自身所擁有的,直到失去後才發覺,我相信這是大部分的人都能感同身受的。」

出生英國,在澳洲被領養長大,化名為Passenger的Mike Rosenberg自16歲開始,就帶著他的吉他與民謠搖滾開始不凡的音樂旅程。2003年他與Andrew Phillips及其他四人一同組成了搖滾樂團Passenger並在2007年發行首張專輯《Wicked Mans Rest》。之後團員們彼此因對音樂的理想意見相左而宣告解散,但Mike Rosenberg決定依舊保留樂團名稱Passenger,開始以個人身份繼續自我天命,從露天街角到城市轉角的小酒館,以他最愛的方式及最舒適的姿態,帶著吉他在各地演唱。

現年32歲的Passenger在音樂上大放光彩,陸續受邀與Jools Holland、Ed Sheeran、John Butler Trio等一同演出,藉著2012-2013年間擔任全英音樂獎歌手好友Ed Sheeran巡迴演唱會的暖場演出,順勢拉抬了個人氣勢。

Passenger9月16日從義大利米蘭開跑的全新世界巡迴,預計在2016年底前要唱完34場。2017年初,Passenger將首度來台開唱,演唱會資訊如下:

【Passenger吟遊詩人2017台北演唱會】

日期時間:2017/01/09,19:30

地點:台北國際會議中心 (TICC)

票價:3800/3300/2800/2000/1800/1600/1200/800(身心障礙)

指定售票:全家便利商店FamiPort機台與FamiTicket網路,9/23中午12點同步開賣

購票網址:https://www.famiticket.com.tw/activity_info.aspx?code=1608Z04004

或洽余光音樂, 02-2516-1788,更多活動訊息請上余光音樂粉絲團

https://www.facebook.com/Yukuangmusic

(中時)