籌錢救經濟　巴西將標售國營事業

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巴西總統特梅爾13日宣布，從2017年展開25項公共建設「民營化」的計畫，粗估能籌得數百億美元。此計畫預計透過標售方式，把石油事業、發電廠與其他公共建設的經營執照賣給民間企業。新政府欲引入大量民間投資，拯救搖搖欲墜的經濟。

據路透報導，巴西新政府將在2017年第一季標售阿雷格里港、薩爾瓦多、佛羅安那波里與福塔雷薩市的機場經營執照。

(中時)