以色列前總統裴瑞斯中風送院。高齡93歲的他去年底曾接受美聯社專訪。(圖:美聯社檔案照)

(2:30更新)以色列前總統西蒙•裴瑞斯(Shimon Peres)今天驚傳中風送院，正在接受治療。

裴瑞斯辦公室發表聲明，證實裴瑞斯因中風而被緊急送院，目前情況穩定，也有意識，醫生已經對他進行初步治療，包括插管，他也將接受電腦斷層掃描以確定病情。高齡93歲的裴瑞斯在今年1月期間，曾2度因為心臟不適送醫，當時曾接受動脈擴張手術，這次則是因為中風緊急入院。

積極推動以巴和平以及以色列高科技發展的裴瑞斯，曾在1994年因協助達成以巴和平臨時協議有貢獻而獲得諾貝爾和平獎，之後他在1997年成立非牟利機構「裴瑞斯和平中心」，倡議中東地區長期的和平和進步，也繼續活躍於公眾眼前。

裴瑞斯是以色列第9任總統，於2007年上任做滿7年任期，在2014年卸任。他曾經擔任以色列的國防部長、財政部長、外交部長，更三度擔任過總理，也是以色列第一位當選總統的前總理。

(中時電子報)