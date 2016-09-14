莎拉波娃禁賽上訴 下月初揭曉

莎拉波娃因藥檢呈陽性反應，遭禁賽2年。她事後承認服用相關藥物長達10年，以治療心臟與缺鎂等問題。(美聯社資料照)

國際體育仲裁法庭稍早宣布，關於俄羅斯網球女將莎拉波娃(Maria Sharapova)被禁賽兩年的上訴案，結果將在10月第一周公布。這是體育仲裁法庭對莎娃上訴的第二次延後裁決。

29歲的莎娃，3月爆出她在1月澳網接受藥檢呈陽性反應。6月初，國際網球聯合會決定對莎娃禁賽2年，從1月26日開始計算。莎娃馬上上訴，原先結果定7月18日宣布，但雙方需更多時間準備資料，仲裁結果延至9月19日前揭曉。莎娃也錯過奧運、美網等重要大賽。

莎娃事後公開承認服用相關藥物長達10年，以治療心臟與缺鎂等問題。世界前球后莎拉波娃，曾在網壇四大賽的澳網、法網、溫網和美網女單封后，在2012年達成生涯「全滿貫」，擁有5座大滿貫冠軍。

(中時電子報)