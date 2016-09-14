以前總統裴瑞斯中風住院 處誘導性昏迷

我要評比

以色列前總統裴瑞斯（Shimon Peres）今天中風住院，他的辦公室表示，醫生決定讓他處於誘導性昏迷狀態，並靠人工呼吸器維生。

裴瑞斯辦公室發表聲明說：「前總統裴瑞斯的醫生決定為他注射鎮定劑，並讓他插管，以利繼續為他治療。」

「他將接受X射線電腦斷層掃描，以對他的情況做出充分和更新評估。」1050914

(中央社)