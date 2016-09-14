NBA》當年被晃倒？騎士主帥邀艾佛森任教
(03:25更新內文)騎士總教練泰隆盧(Tyronn Lue)上季率球隊在總冠軍賽，以1比3大逆轉打敗勇士稱霸，執教備受肯定，如今他的教練團可能再增一位名人堂球星──「戰神」艾佛森(Allen Iverson)。
泰隆盧球員時期曾效力湖人，2001年總冠軍賽遭艾佛森「胯下之辱」成為笑柄。但幾年後兩人卻變好友。艾佛森日前名人堂致詞說，未來希望能當教練，泰隆魯13日受訪則說，歡迎他加入騎士教練團。
2001年總冠軍賽，艾佛森以經典「變向換手運球」(Cross Over)擺脫泰隆盧後，跳投命中。泰隆盧因失去重心跌坐在地，接著艾佛森就直接跨過泰隆盧，被形容成「胯下之辱」。
有趣的是，事後艾佛森向泰隆盧嗆聲，「你還不是因為(在球場上)不停追著我跑，才有500萬美元年薪！」泰隆盧竟然回答：「謝啦！」他的幽默回應讓人哭笑不得。
八卦雜誌「TMZ.COM」在機場訪問泰隆魯，證實確有這段對話。問到艾佛森會否是優秀教練時，他說：「過來，他可以跟我一起任教。」泰隆魯給予肯定的答案，雖然有幾分玩笑意味。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。