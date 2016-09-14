NBA》當年被晃倒？騎士主帥邀艾佛森任教

艾佛森日前名人堂致詞說，未來希望能當教練。(美聯社資料照)

騎士主帥泰隆盧說：「艾佛森可以跟我一起任教。」(美聯社資料照)

(03:25更新內文)騎士總教練泰隆盧(Tyronn Lue)上季率球隊在總冠軍賽，以1比3大逆轉打敗勇士稱霸，執教備受肯定，如今他的教練團可能再增一位名人堂球星──「戰神」艾佛森(Allen Iverson)。

泰隆盧球員時期曾效力湖人，2001年總冠軍賽遭艾佛森「胯下之辱」成為笑柄。但幾年後兩人卻變好友。艾佛森日前名人堂致詞說，未來希望能當教練，泰隆魯13日受訪則說，歡迎他加入騎士教練團。

2001年總冠軍賽，艾佛森以經典「變向換手運球」(Cross Over)擺脫泰隆盧後，跳投命中。泰隆盧因失去重心跌坐在地，接著艾佛森就直接跨過泰隆盧，被形容成「胯下之辱」。

有趣的是，事後艾佛森向泰隆盧嗆聲，「你還不是因為(在球場上)不停追著我跑，才有500萬美元年薪！」泰隆盧竟然回答：「謝啦！」他的幽默回應讓人哭笑不得。

八卦雜誌「TMZ.COM」在機場訪問泰隆魯，證實確有這段對話。問到艾佛森會否是優秀教練時，他說：「過來，他可以跟我一起任教。」泰隆魯給予肯定的答案，雖然有幾分玩笑意味。

(中時電子報)