台北花園酒店Hanozono「秋蟹饗宴」產地直送的頂級海味

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台北花園大酒店「今秋蟹逅在花園 」 秋蟹饗宴。(未滿18歲禁止飲酒)圖：業者提供

初秋乍臨，勾勒出品蟹的歡愉氛圍，肥嫩、鮮美彈牙的螃蟹更讓人著迷，台北花園大酒店Hanazono日本料理9月20至11月30日止推出「秋蟹饗宴」，以沙公、沙母、花蟹、三點蟹、黃金蟹、松葉蟹、帝王蟹等嚴選食材，貫徹職人精神，精心製成夢幻秋蟹盛宴，10款秋蟹搭配精彩10款料理手法，每道單點680+10％起，饞涎欲滴，呼朋引伴享受秋蟹萬種風情。

螃蟹種類豐富，亦是追求生活品味饕客餐桌上夢幻逸品，Hanazono日本料理秋蟹饗宴由擁有豐富資歷廚師團隊，挑選產地直送的各式蟹種，細細考究食材特色與精髓，透過蒸、煮、燒、烤、火鍋、涼拌等兼具美味與視覺的料理技法，無論是體型巨大的北海道帝王蟹、蟹鉗碩大的沙公、蟹肉嫩滑的松葉蟹，以及肉質細緻黃金蟹等，秋蟹的鮮甜在舌尖幻化，綻放出海味的精彩。

集團餐飲營運部營運長石益鳴表示：「俗語說，八月十五菊黃蟹肥，中秋節後品嚐螃蟹格外對味，本次活動除有花蟹、石蟹、三點蟹、青蟹、沙公、沙母、三點蟹、松葉蟹、帝王蟹為市面上常見且深受饕客喜愛的螃蟹品種，此次更供應加拿大產地直送黃金蟹，為讓消費者吃得過癮。

店內推出活蟹一吃、二吃及三吃，顧客依喜好選擇料理方式，主廚團隊則以精湛且令人讚嘆廚藝，演繹道地秋蟹美饌，消費者大快朵頤，享受當季尚青鮮味，預計可帶動1~2成業績。」

秋蟹料理技法包括：

「清蒸」：產地直送活蟹，佐以少許日本清酒，最能顯現食材原味的料理手法，搭配上白醋、檸檬、味醂等製成的三杯醋，襯托出各式秋蟹的彈性與鮮度，新鮮豐腴，每一口都為之著迷。

「玉子蒸」：嚴選雞蛋打成蛋液，融合昆布高湯以微火蒸製，入口綿密，襲人蛋香與甘甜濃郁在味蕾中釋放。

「味噌奶油燒」：日式味噌、清酒、高湯、細火熬煮濃稠醬汁，味噌醬夾帶著細緻甘味，不但盡釋香氣，濃郁不膩，使得精采。

「椰漿咖哩」：蔬菜、洋蔥、高湯、椰漿及咖哩熬煮1小時，成就出滿溢著香氣的和風咖哩醬，特別之處為咖哩醬汁在熬煮時，加入椰漿，突顯出濃郁蟹味，讓人大呼過癮。

「牛奶鍋」：牛奶、洋蔥、紅蘿蔔以及昆布柴魚製成的醇香牛奶鍋，濃郁奶香與食材完美搭配，啜飲一口，溫潤順口，餘韻繚繞不散。

「花雕蒸」：陳年花雕酒與柴魚高湯放入蒸籠蒸製，花雕酒甘冽香醇的餘韻，使口感增添層次，醇香襲人。

「火鍋」：採用有深海珍品著稱的北海道昆布、干貝、蛤蠣、柴魚、花菇以及小魚乾熬煮多時，柴魚的鮮完全融入湯中，最後再放進秋蟹，湯頭清香甜美，隨著煮火鍋的時間拉長，風味醇香濃郁，讓人意猶未盡。

「沙拉」：新鮮螃蟹蒸煮後妝點上時令生菜，醬汁選用番茄、糖、味醂及七味粉熬煮半小時以上的番茄和風醬，酸甜滋味增添層次，令人垂涎。

「鹽烤」：和諧粉紅色喜馬拉雅岩鹽提出螃蟹海味的豐腴，鹹味清新而輕盈，滋味豐饒嘴邊。「焗烤」：主廚特製醬汁、明太子搭配上馬茲瑞拉起士，焗烤後極富奶香，精采可擊。

(工商)