莫蘭蒂來襲 14日全台停班停課一覽表

我要評比

圖為基隆八斗子海邊13日仍有釣客垂釣，颱風外圍的雲系在天黑之際籠罩著外海的基隆嶼。 (鄭任南攝)

強颱莫蘭蒂暴風圈已進入台灣東南部陸地及恆春半島，對台中以南地區造成威脅，行政院人事行政總處公布資料，14日全台停班停課資訊如下:

基隆市 今天照常上班、照常上課。

台北市 今天照常上班、照常上課。

新北市 今天照常上班、照常上課。

桃園市 今天照常上班、照常上課。

新竹市 今天照常上班、照常上課。

新竹縣 今天照常上班、照常上課。

苗栗縣 今天照常上班、照常上課。

台中市 今天照常上班、照常上課。

彰化縣 今天照常上班、照常上課。

雲林縣 今天照常上班、照常上課。

南投縣 今天照常上班、照常上課。

嘉義市 今天照常上班、照常上課。

嘉義縣 今天照常上班、照常上課。

嘉義縣阿里山鄉來吉國民小學、嘉義縣阿里山鄉茶山國民小學、嘉義縣阿里山鄉豐山實驗教育學校暨附設幼稚園、嘉義縣梅山鄉仁和國民小學、嘉義縣梅山鄉太和國民小學、嘉義縣番路鄉隙頂國民小學: 今天停止上班、停止上課。

台南市 今天下午停止上班、停止上課。

高雄市 今天停止上班、停止上課。

屏東縣 今天停止上班、停止上課。

宜蘭縣 今天照常上班、照常上課。

花蓮縣 今天停止上班、停止上課。

台東縣 今天停止上班、停止上課。

澎湖縣 今天停止上班、停止上課。

連江縣 今天照常上班、照常上課。

金門縣 今天照常上班、照常上課。

(集團連線報導)