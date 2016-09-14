歐巴馬代打助選 搶走川普鋒頭

歐巴馬出席為希拉蕊舉行的造勢活動，受到希拉蕊支持者熱情歡迎。(圖:美聯社)

歐巴馬親切地走入人群問候，毫無架子摸男童的頭展現親和力。(圖:美聯社)

美國總統歐巴馬今天在費城單槍匹馬的為染患肺炎的民主黨總統候選人希拉蕊「代打」造勢助選，火力全開的猛轟共和黨統候選人川普。

歐巴馬總統今天在費城的造勢集會上公開表示，「我真的、真的希望選希拉蕊」。甚至，他還說出，「我已經做好準備要交棒和讓她跑到終點了。」

歐巴馬總統的代打之舉，對因病告假的希拉蕊來說，是極為重要的，至少可以搶走不少川普的獨享媒體焦點。在競選進入最後衝刺階段，共和黨總統候選人川普原本可以利用這一對手病假空檔，搶佔媒體焦點並迎頭趕上的，但這一如意算盤卻被歐巴馬破局了。

在費城造勢大會上，歐巴馬除了為希拉蕊拉票之外，並趁機猛轟共和黨對手川普的拒絕公開報稅資料、商業詐欺與讚賞俄羅斯總統普汀的高支持度。歐巴馬指稱，川普視普汀為「模範」。

白宮官員指出，歐巴馬出席這一費城造勢大會是早已安排好的行程，並非臨時加上去的。

但是，在希拉蕊因患肺炎而臨時取消其在加州舊金山與賓州費城的競選行程後，歐巴馬總統的出席費城造勢大會成了罕見的單獨代打。

(中時電子報)