以色列諾貝爾和平獎得主裴瑞斯中風住院
以色列前總統、諾貝爾和平獎得主裴瑞斯（Shimon Peres）的辦公室表示，現年93歲的裴瑞斯今天中風，在特拉維夫附近一家醫院接受治療。
英國廣播公司（BBC）和法新社報導，他的辦公室表示，裴瑞斯在希巴（Sheba）醫學中心接受治療。
他的辦公室稍早表示「他的情況穩定，意識完全清醒。他正在接受必要的治療」，後來發表聲明說醫生決定讓他處於誘導性昏迷狀態，並靠人工呼吸器維生。
聲明中說：「前總統裴瑞斯的醫生決定為他注射鎮定劑，並讓他插管，以利繼續為他治療。」
「他將接受X射線電腦斷層掃描，以對他的情況做出充分和更新評估。」
以色列總理尼坦雅胡（Banjamin Netanyahu）在聲明中說：「希蒙（裴瑞斯），我們愛你，舉國都祝你康復。」
裴瑞斯今年元月曾因心臟問題接受動脈擴張手術，10天後又因胸痛緊急送醫，並被診斷出「心律不整」。
裴瑞斯是以色列碩果僅存的開國元老，政治生涯橫跨將近70年，擔任過幾乎所有政府重要職務，包括兩度出任勞工黨總理，並於2007至2014年擔任總統。
他和以色列已故總理拉賓（Yitzhak Rabin）及巴勒斯坦領袖阿拉法特（Yasser Arafat）共同締結1993年過渡和平協議，而於1994年共同獲得諾貝爾和平獎。
不過他們和他們的繼承人未能將這項和平協議轉變成持久的條約。
在一名反對這項和平協議的極右派猶太人1995年11月槍殺拉賓後，裴瑞斯接任總理，民調顯示他在1996年選舉聲勢領先聯合黨 (Likud）黨魁尼坦雅胡。
但是巴勒斯坦自殺炸彈客殺害數十名以色列人，聯合黨採取積極攻勢，重挫裴瑞斯的民調支持度，結果裴瑞斯以不到3萬票的差距敗給尼坦雅胡。1050914
(中央社)
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