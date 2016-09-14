英國反恐 逮捕多名疑似恐怖分子

英國最近便逮捕1名19歲嫌犯，被當局指控意圖在英國發動恐怖攻擊。(圖片取自theguardian)

歐洲接連發生恐怖攻擊，各國為了確保悲劇再次發生，均積極打擊恐佈分子。英國最近便逮捕1名19歲嫌犯，被當局指控意圖在英國發動恐怖攻擊，另外逮捕其他3人，也是被控涉嫌參與恐怖主義活動。

英國倫敦警方上周四在19歲男子阿里（Harron Ali-Syed），位於倫敦西部的寓所將逮捕他，並蒐證調查。阿里被指控於今年4月至9月期間，意圖在英國發動恐怖攻擊。同時，警方亦逮捕2名同場的20歲及19歲男子，同樣懷疑他們圖謀不軌。

接下來，警方在周一於倫敦西部再逮捕一名61歲男子，指他涉嫌發表恐怖主義文章，煽動恐怖活動。

(中時電子報)