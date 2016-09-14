強颱莫蘭蒂來襲 交通異動資訊一覽表

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高鐵、台鐵視天候狀況調整班次。圖／資料照

【不斷更新】強颱莫蘭蒂暴風圈已觸台灣陸地，進入台灣東南部陸地及恆春半島，根據中央氣象局資料顯示，莫蘭蒂對台東、花蓮、恆春半島、南投、臺中以南地區及澎湖、金門構成威脅，部分海陸空交通也受颱風影響而有異動，以下是【中時電子報】整理部分。

【雙鐵】

●高鐵：14日各車次列車依時刻表正常發車。中午至傍晚，颱風將對高鐵左營－台南路段造成影響，部分車次可能因降速運行有所延誤。

另，預估中秋節當天（15日）高鐵全線可望維持正常營運服務，惟中秋節當天實際之運行模式，將於今日上午10 時前公告。

●台鐵：

1.今東部幹線花蓮站至台東站間、南迴線台東站至新左營站全天停駛；宜蘭、北迴線樹林站至花蓮站間各級列車則全天正常行駛。

2. 西部幹線(基隆=臺北=潮州)，北上對號列車中午12時前正常行駛，中午12時至18時，嘉義=七堵間138次行駛、嘉義=基隆間144次行駛、嘉義=花蓮間562次行駛、彰化=七堵間150次及520次行駛；其餘列車停駛。

3. 西部幹線(基隆=臺北=潮州)，南下對號列車，中午12時前，部分對號列車截短行駛至高雄、臺南、嘉義、彰化(505次、107次及111次行駛至高雄、113次及115次行駛至臺南、117次、121次及561次行駛至嘉義、123次及513次行駛至彰化)。此外，中午12時至18時，嘉義=潮州間停駛，區間列車除該時段該區間停駛外，餘均正常行駛。

阿里山森林鐵路本線及支線14、15日2天全面停駛。

【輪船】

●麗娜輪(蘇澳-花蓮)，16、17、18日全面停航。

●臺馬之星長程航班、臺馬輪短程航班，14、15日全面停航。

●麗娜輪(臺北-平潭)往返全數停航，共2航班。

●行駛東港小琉球8航班14、15日停航，16日視天氣再行決定。

●綠島往返本島的交通船，14日全面停航。

●蘭嶼往返本島的交通船，14、15日全面停航。

●嘉義布袋通往澎湖的藍色公路，於14、15日2天禁止客輪出海。

【公路】

1.台20線南橫公路向陽至霧鹿路段，已實施預警性封閉。

2.台23線5k+610永豐大橋便道，已實施預警性封閉。

3.台23線豐南至花東縣界路段，實施預警性封閉。

4.台23線7k~16k（花蓮縣富里鄉橫貫海岸山脈通往台東縣東河鄉）實施預警性封閉。

5.台20線勤和至復興河床便道(97K~102K)，實施預警性封閉，預計15日12時開放通車。

6.台8線中橫公路大禹嶺至太魯閣路段，實施預警性封閉。

7.台23線16K~25K(東河鄉北源村)路段，實施預警性封閉。

8.台9線南迴公路新路至香蘭路段，9月14日00時實施預警性封閉。

9.台20線南橫公路勤和至復興路段，預計9月14日10時實施預警性封閉。

10.台29線那瑪夏至五里埔路段，預計9月14日10時實施預警性封閉。

11.台24線伊拉至神山路段，預計9月14日10時實施預警性封閉。

12.南迴台9線408K~471K香蘭~新路路段，實施預警性封閉。

【捷運】

高雄捷運紅橘全線9/14營運班距20分鐘，並視風雨情況調整班距。

【航空】

●德安航空往返台東-蘭嶼.台東-綠島.高雄-七美.七美-馬公航線14日全日航班取消。

●華信航空：

國內航線全天取消；國際、兩岸航線AE960/961高雄-仁川取消，AE282/283台中-琉球提早2小時起飛，AE979/980台中-杭州提早2小時起飛，其餘國際班機正常起降。

●遠東航空：

14日國內線高雄航班全日取消，台中、馬公航班中午12時以後取消，台北、金門航班下午14時以後取消；國際線航班正常。

●台灣虎航：

IT285大阪關西-高雄延至當地時間16:40起飛，IT284 高雄-大阪關西延至19:20起飛，IT321高雄-澳門延至19:35起飛，台灣虎航IT322 澳門-高雄延至17:05起飛，IT211D大阪關西-桃園延至9月15日當地時間00:05起飛，IT302 澳門-桃園延至22:00起飛。

●復興航空：

國內線除松山-花蓮航班維持正常派遣，其他國內航線全日停飛。國際、兩岸線方面，GE361/362高雄-澳門來回航班取消，GE365高雄-澳門、GE366澳門-台中航班皆提早2.5小時起飛，GE3862/3861台中-南寧來回航班提前6小時起飛。

●國泰航空：

香港-高雄KA452, KA432, KA442, KA436 取消；高雄-香港KA453, KA433, KA443, KA437 取消。

●立榮航空：

松山、台中中午12點後出發往金門、馬公及馬祖取消。

松山-台東全日取消、高雄、台南及嘉義往返金門、馬公航班全日取消。

●長榮航空：

高雄-廣州BR797提前2小時至明天上午08:15起飛。

●中華航空：

取消航班如下：

CI7867/7868台南-香港來回航班、AE981/986高雄-香港來回航班、CI134/CI135高雄-札幌來回航班、CI757/758高雄-新加坡來回航班、CI593/594高雄-重慶來回航班、CI132/133高雄-琉球來回航班、CI937/938高雄-香港來回航班、CI308 高雄-桃園、CI301 桃園-高雄 、AE960高雄-仁川、CI947高雄-香港

提前起飛航班如下：

CI166 高雄-大阪 提前至06:30起飛、CI711 高雄-馬尼拉 提前至07:00起飛、CI933 高雄-香港 提前至07:10起飛、AE995 高雄-杭州 提前至07:15起飛、CI102 高雄-成田 提前至07:30起飛

延後航班如下：

CI712馬尼拉-高雄航班延後至9/15上午04:05起飛。

CI165首爾仁川-高雄航班延後至9/15上午04:00起飛。

CI167大阪-高雄航班延後至9/15上午03:50起飛。

CI103東京成田-高雄航班延後至9/15上午08:00起飛。

CI948香港-高雄航班延後至9/15上午05:10起飛。

另，15日CI102 高雄-東京成田航班延後至下午12:50起飛。

●港龍航空：

取消航班如下：

由台北至香港:KA487(CX5487)、由香港至台北:KA486(CX5486)

由高雄至香港:KA453(CX5453)、KA433(CX5433)、KA443(CX5443)、KA437(CX5437)

由香港至高雄:KA452(CX5452)、KA432(CX5432)、KA442(CX5442)、KA436(CX5436)

●樂桃航空

MM0035/大阪關西→高雄、MM0036/高雄→大阪關西，以上兩航班取消。

(中時電子報)