NBA》密謀四巨頭 公牛找上葛瑞芬

快艇明星大前鋒布雷克葛瑞芬(右)。(美聯社資料照)

(05:18更新內文)勇士招攬杜蘭特(Kevin Durant)組成超級F4，其他隊伍也想打造夢幻陣容。「Parent Herald」等美國媒體報導，公牛隊正醞釀一筆重磅交易，計劃換來快艇明星大前鋒布雷克葛瑞芬(Blake Griffin)。

27歲的葛瑞芬，上季因傷缺席47場比賽，但仍繳出每場平均21.4分、8.4籃板與4.9助攻。如果他成功加入公牛，將和吉​​米巴特勒(Jimmy Butler)、韋德(Dwyane Wade)和隆多(Rajon Rondo)組成「四巨頭」，將會是東區最強的先發陣容。

若要交易葛瑞芬，快艇看上公牛前鋒泰吉布生(Taj Gibson)和米洛提奇(Nikola Mirotic)。葛瑞芬雖是快艇爭冠關鍵人物，但明年夏天他和保羅都有權利跳出合約，如果到時雙雙離隊，對快艇來說更得不償失。

(中時電子報)