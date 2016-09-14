莫蘭蒂暴風圈罩南台 風雨增強

台東縣、花蓮縣、屏東縣、高雄市有局部大豪雨或超大豪雨。(圖截自中央氣象局)

莫蘭蒂最新動態圖。(圖截自中央氣象局)

(05:40更新超大豪雨範圍)強颱莫蘭蒂來襲，暴風圈已觸陸，目前中心位置在恆春南南東方海面，向西北西移動，其暴風圈已進入恆春半島、台灣東南部陸地及臺灣南部陸地，對臺東、花蓮、恆春半島、南投、台中以南地區及澎湖、金門構成威脅，各地風雨逐漸增強。

強颱莫蘭蒂侵台，氣象局也擴大超大豪雨範圍，台東縣、花蓮縣、屏東縣、高雄市有局部大豪雨或超大豪雨，台東平地（含蘭嶼、綠島）、花蓮平地、屏東地區、恆春半島、宜蘭山區，有局部豪雨或大豪雨，其他地區及澎湖有局部大雨發生的機率。

氣象局也提醒，受颱風外圍環流及地形影響，大台北今清晨起將有較強陣風出現。台東（含蘭嶼、綠島）、花蓮、恆春半島、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、南投、彰化、台中及澎湖、金門地區應嚴加戒備並防強風豪雨。沿海地區(含蘭嶼、綠島)及澎湖、金門、馬祖有較強陣風並有長浪發生，民眾應避免前往海邊活動，且適逢大潮期間，沿海低窪地區須慎防淹水及海水倒灌。

此外，輕颱馬勒卡目前在鵝鑾鼻東南東方1790公里之海面上，以每小時23公里速度，向西北西進行。

(中時電子報)