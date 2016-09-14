醫生：前總統裴瑞斯嚴重中風在加護病房

我要評比

以色列前總統、諾貝爾和平獎得主裴瑞斯（Shimon Peres）的醫生表示，現年93歲的裴瑞斯今天「嚴重中風」，目前在加護病房接受治療。

醫生克瑞斯（Yitzhak Kreis）在特拉維夫附近裴瑞斯接受治療的醫院外告訴記者，裴瑞斯「今天嚴重中風，大量出血」。

克瑞斯表示，裴瑞斯在加護病房，被注射鎮定劑，並戴上人工呼吸器。

英國廣播公司（BBC）和法新社報導，他的辦公室表示，裴瑞斯在拉馬干（Ramat Gan）的希巴（Sheba）醫學中心接受治療。

他的辦公室稍早表示「他的情況穩定，意識完全清醒。他正在接受必要的治療」，後來發表聲明說醫生決定讓他處於誘導性昏迷狀態，並靠人工呼吸器維生。

聲明中說：「前總統裴瑞斯的醫生決定為他注射鎮定劑，並讓他插管，以利繼續為他治療。」

「他將接受X射線電腦斷層掃描，以對他的情況做出充分和更新評估。」1050914

(中央社)