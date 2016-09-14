憂心供應過剩 國際油價下挫

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國際油價今天收盤下挫，倫敦和紐約市場原油期貨價格都下跌超過1美元，主因國際能源總署（IEA）警告，全球供應過剩局面將比原本預期長半年。

在能源總署今天提出這項修正的預測前，油價原本已走弱，原因是石油輸出國家組織（OPEC）預期俄羅斯等非OPEC產油國明年將增產，再度引發市場對供應過剩危機的憂慮。

法新社報導，美國市場基準商品西德州中級原油10月期貨價格下跌1.39美元，收在每桶44.90美元。

倫敦市場北海布倫特原油11月期貨價格下跌1.22美元，收在47.10美元。1050914

(中央社)