俄駭客入侵反禁藥組織 爆4美運動員服禁藥
世界反禁藥組織（WADA）指控俄羅斯一個駭客組織，非法入侵資料庫獲取運動員保密的服藥資料。駭客並在周二公開了部分里約奧運美國運動員的服藥資料，爆料有4名美國運動員使用禁藥。。
俄羅斯網路間諜組織Fancy Bear入侵禁藥組織的電腦資料庫，並公開美國4位著名女運動員服用禁藥，透露她們所服藥物雖在WADA禁藥名單上，卻以醫療理由申請獲准豁免。這些被點名的美籍運動員包括網球選手威廉絲姊妹、體操金牌得主「黑珍珠」拜爾斯（Simone Biles），以及女籃選手多恩（Elena Delle Donne）。
這是8月初以來WADA第二次遭駭客入侵，世界反禁藥組織指，此次入侵源自俄羅斯，批評駭客這種行為，不單破壞世界反禁藥體系，對致力重建信任的俄羅斯，亦造成極大傷害。國際奧委會（IOC）更指這些抹黑是子虛烏有，沒有一個人違反禁藥條例。
這個網路間諜組織Fancy Bear表示，首先會公開美國奧運隊的資料，之後再輪到其他國家。俄羅斯總統發言人則反駁WADA，指責俄羅斯駭客所為並無依據。
(中時電子報)
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