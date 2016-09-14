颱風影響 南部東半部嚴防強風豪雨

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中央氣象局表示，今天一整天是颱風影響台灣最明顯時段，各地風雨增強，東半部地區及南部地區更要嚴加戒備，北部、東半部、西南部、恆春半島及綠島、蘭嶼、馬祖沿海地區易有長浪發生。

氣象局持續發布颱風莫蘭蒂的海上陸上颱風警報，提醒大家提早做好防颱的準備，並隨時更新最新的警特報資訊。

氣象局指出，今天一整天是颱風影響台灣最明顯的時段，各地風雨明顯增強，東半部地區及南部地區更要嚴加戒備；溫度方面，由於東半部跟南部地區降雨會變得相當明顯，白天高溫將比今天低了攝氏3至4度，預估大約在28至31度，而中部以北地區雨勢較為局部、短暫，高溫還是有可能達33、34度左右。

此外，氣象局提醒民眾，由於颱風影響，各海面風浪增強，北部、東半部、西南部、恆春半島及綠島、蘭嶼、馬祖沿海地區易有長浪發生，請注意。

氣象局表示，關島西方海面的第16號颱風馬勒卡，持續朝西北西方向移動，預計16日、17日將移動至琉球附近海面，其接近的程度會決定對天氣的影響，未來動態仍有變數，請大家留意氣象局最新的天氣預報。

氣象局指出，今天全台各地及外島地區PSI為良好至普通等級，指標污染物為臭氧及懸浮微粒；PM2.5指標為低等級。1050914

(中央社)