國際油價下挫 美股收低

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華爾街股市今天收盤重挫，主因油價下挫，拖累石油相關類股大跌，三大指數跌幅都超過1%，道瓊指數跌了258.32點。美國升息前景不明朗，也是下挫原因。

彭博報導，道瓊工業指數收盤大跌258.32點，或1.41%，來到18066.75點。

標準普爾500指數下跌32.02點，或1.48%，來到2127.02點；那斯達克指數下跌56.63點，或1.09%，來到5155.25點。

法新社報導，道瓊成分股中只有蘋果公司（Apple）上漲，漲幅達到2.6%，因為新推出的iPhone 7智慧型手機本周將上市。

國際油價今天收盤下挫，倫敦和紐約市場原油期貨價格都下跌超過1美元，主因國際能源總署（IEA）警告，全球供應過剩局面將比原本預期長半年。

在能源總署今天提出這項修正的預測前，油價原本已走弱，原因是石油輸出國家組織（OPEC）預期俄羅斯等非OPEC產油國明年將增產，再度引發市場對供應過剩危機的憂慮。

法新社報導，美國市場基準商品西德州中級原油10月期貨價格下跌1.39美元，收在每桶44.90美元。

倫敦市場北海布倫特原油11月期貨價格下跌1.22美元，收在47.10美元。1050914

(中央社)