史上最高 美國以色列將簽10年380億軍援協議

2015年12月以色列發射一顆中程飛彈。(美聯社)

美國和以色列預計將會在本周簽署一份長達10年、金額高達380億美元的軍事援助協議，這將是美國史上對他國最大的軍事援助，以色列總理納坦尼雅胡(Benjamin Netanyahu)也為此做出許多讓步。

根據路透社(Reuters)報導，比起即將在2018年結束、一年高達31億美元的美國現有對以色列軍事援助，這兩國即將簽署的備忘錄(memorandum of understanding)，涉及一年至少38億美元的援助，納坦尼雅胡據說原本向美國要求一年45億美元的資金。

這個新協議將首次包括飛彈防禦，雖然事實上美國過去幾年已經提供一年最高6億美元的資金來建構以色列的飛彈防禦系統。新協議將防止以色列向美國國會要求更多相關資金，但可能會允許例外如戰爭或是重大危機事件。

為了簽署這個新協議，納坦尼雅胡做出了一系列的讓步，例如以色列將無法繼續跟美國國會要求協議以外的資金，他也同意將逐步減少將美國軍事援助投資在以色列國防工業上的比例，目前大約佔美國軍事援助的26.3%。1980年代美國同意以色列這麼做，是為了要扶植該國的國防工業，現在以色列國防工業已成為全球要角之一。除此之外，以色列也會停止用13%美軍援助的資金購買軍隊用燃油。

路透社的消息來源指出，美國和以色列將在本周或在接下來幾天內正式簽署這個新協議。像過去簽署這類協議一樣，美國總統歐巴馬(Barack Obama)和納坦尼雅胡都不會現身，而是交由兩名資深助理出面。雖然歐巴馬和納坦尼雅胡不會在簽署儀式上碰面，但兩人都會參加將在下周在紐約舉行的聯合國大會開幕儀式，屆時兩人有可能會另外安排會面。

以色列是獲得美國大幅軍事援助的國家之一，主要是用來幫助以色列對抗和巴勒斯坦的糾紛和來自其他鄰近國家如伊朗的威脅。這個新的10年軍事援助將會繼續幫助以色列在中東地區保有一定的軍事優勢。

美國和以色列就這個新協議的談判據說拖了10個月，因為以色列不滿美國去年和其主要敵手伊朗達成核子協議，兩國在巴勒斯坦議題上也有不同意意見，但納坦尼雅胡決定跟歐巴馬及早達成協議，因為美國即將在年底選出的總統有太多不確定性。

(中時電子報)