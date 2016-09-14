MLB》海盜前王牌寇爾報銷 馬林魚爭外卡得利

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海盜主力投手寇爾，因右肘發炎，進60天傷兵名單。(美聯社資料照)

大聯盟例行賽進入尾聲，各隊剩約20場比賽，海盜隊正在搶奪國家聯盟外卡的2個名額，但前王牌寇爾(Gerrit Cole)因右肘發炎，今被放入60天傷兵名單。

寇爾本季戰績7勝10負，自責分率是夠水準的3.88；上季他大殺四方，19勝8負、自責分率2.60，在國聯賽揚獎票選第四名。

國聯外卡領先的是巨人和大都會，海盜隊落後第二的大都會6場勝差，馬林魚則是5場勝差，兩隊季後賽尚未絕望。

(中時電子報)