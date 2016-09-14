美軍摧毀IS伊拉克化武工廠

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周二聯軍大規模轟炸伊拉克北部城市摩蘇爾(Mosul)附近的化武工廠。(圖片取自foxnews)

美軍表示，周二聯軍大規模轟炸伊拉克北部城市摩蘇爾(Mosul)附近的化武工廠，摧毀了伊斯蘭國（IS）武裝分子對伊拉克平民的化學武器威脅。

美國空軍中將傑佛瑞(Jeffrey Harrigian)告訴媒體記者，此次聯軍空襲目標是一個IS總部，也是生產具殺傷力化學品可能包括氯氣和芥子氣的工廠。

傑佛瑞進一步指出，這次的空襲相當大規模，出動各種美國戰機，包括B-52轟炸機和海軍陸戰隊的F-18D攻擊機，摧毀50個目標。據悉，使用了12架戰機。

他更表示，這次任務最主要的目標是希望切斷IS的主要收入來源、打擊他們的領袖和影響組織運作，削弱IS在伊拉克和敍利的軍事威脅勢力。

(中時電子報)