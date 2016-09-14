風雨無阻 小英決定今出席台商秋節聯誼

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為加強與大陸台商互動，總統蔡英文決定14日風雨無阻，前往台中林酒店參加大陸台商秋節聯誼活動，並與新任海基會董事長田弘茂首度同台，穩定台商信心。這也是蔡英文520就任以來，連續兩次和台商見面，「搏感情」意味濃厚。

據本報先前報導指出，蔡英文為穩定台商信心及應對全台旅遊觀光業抗議所造成的輿論壓力，將破例再度出席台商秋節聯誼活動，表達對兩岸事務關切和支持。

知情人士表示，海基會9月12日致函大陸海協會函電內容，既未觸及蔡英文520就職演說所提「維持現狀」主張；也未針對「九二共識」提出更進一步或接近一中核心意涵論述。海協會長陳德銘雖「有讀有回」，但許多台商仍大失所望，認為蔡英文無意處理兩岸關係，出席意願普遍不高。

礙於強颱莫蘭蒂來勢洶洶，海基會也就行程進行調整，宴請提前至中午進行，活動於下午2時左右結束。外界原認為蔡英文基於風災考量，可能改派行政院長林全代為出席，但總統府發言人黃重諺昨日下午確認蔡英文將出席行程，顯見其重視。

據海基會公布行程，上午10時將由國發會產業發展處長詹方冠進行題為「政府五大創新產業計畫說明」，隨後台中市政府經濟發展局江振偉專員則就台中市投資環境進行簡報；10時40分則進行台商閉門座談，午宴則由蔡英文、田弘茂及陸委會主委張小月等官員與台商餐敘。

(旺報)