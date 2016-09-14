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莫蘭蒂來襲 活動異動一覽表

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莫蘭蒂來襲，活動異動一覽表
莫蘭蒂來襲，活動異動一覽表(中時資料照)

【不斷更新】強颱莫蘭蒂來襲，風雨也逐漸增強中，不少活動也出現異動，以下是《中時電子報》整理活動異動部分。

【9/14活動異動一覽】

●拉拉山自然保護區及觀霧國家森林遊樂區休園。

●觀霧、滿月圓、東眼山國家森林遊樂區休園。

●大雪山、八仙山、武陵及合歡山等四處國家森林遊樂區休園，其所轄步道封閉。

●福山植物園休園1天。

●雪霸國家公園生態保護區各登山路線自即刻起暫時停止入園，原已核發之入園許可證依規定予以廢止。

●太平山國家森林遊樂區預警性休園，遊客請勿上山。

●台東林區管理處轄管國家步道系統嘉明湖國家步道、浸水營國家步道、關山鎮紅石步道、成功鎮麻荖漏步道、卑南鄉都蘭山步道、利嘉林道、知本林道、臺東市鯉魚山步道、大武鄉大武觀海步道等，已全數封閉。

●花蓮林區管理處所轄池南、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態館休園，轄內各步道暫時封閉，休園及封閉期間請遊客勿再前往。

●墾丁、雙流國家森林遊樂區及林後四林平地森林園區休園。

●新竹林區管理處所轄觀霧、滿月圓、東眼山國家森林遊樂區及拉拉山巨木區因莫蘭蒂颱風影響，於14日(星期三)起休園，遊客暫勿上山

●桃園2016地景藝術節暫停1天

【9/15活動異動一覽】

梨山賓館原定9月15日舉行「原音STYLE音樂會」，但考量莫蘭蒂颱風影響，延至9月24日舉行。

(中時電子報)

關鍵字：莫蘭蒂天氣颱風
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