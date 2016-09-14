德國啤酒節大胃王比賽 9月底天母開辦
每年德國啤酒節開幕，當德國人高喊Prosit（德國巴伐利亞文乾杯之意）！這時，大家會拿起啤酒杯，開心互撞，然後小小喝一口，笑容堆滿臉上。但在台灣，溫德德式烘焙餐館老闆麥可說：「當我高喊乾杯，結果台灣人就真的狠狠把面前超大杯啤酒給乾光！」
台灣男子漢喝酒的豪情與氣勢，全球無敵。麥可說，每年9月底溫德都會在天母總店辦理德國啤酒節，店裡不到200坪空間，短短幾天就能消耗掉超過7千多公升的德國生啤酒與上千隻豬腳，平均每天可銷售401公升啤酒、114隻豬腳跟363條香腸，這樣的銷售數字，連以大肚量著稱的德國人也瞠目結舌。
儘管面對的都是酒國英雄，已經連續舉辦12年的「溫德啤酒節 Wendel’s Oktoberfest Taipei」可沒被嚇到，今年不只重金禮聘「德國啤酒節樂團-巴伐利亞特快車 Bavaria Show Express」，從9/29-10/16在溫德天母旗艦店登場，更將於9/25舉辦德國啤酒節美食園遊會暨鐵漢德腸大胃王比賽。
溫德餐館表示，9/25當天開放民眾免費入場，除可免費試飲「德國艾丁格生啤酒 Erdinger Draft Beer」，現場還將如農夫市集般有各式德國麵包、香腸堡、香腸沙拉、跳蚤市場與雜貨，等大家來挖寶，並將提供溫德超人氣排隊美食「香料炒蘑菇 sautéed mushroom」。
今年9/29開幕當天也將首次舉辦艾丁格生啤酒$599喝到飽，10/2當天為慶祝德國國慶也同樣有螢光電音啤酒派對與$599喝到飽。屆時還可見男男女女穿著巴伐利亞的性感洋裝與帥氣傳統吊帶皮褲，大家一起喊乾杯！
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(中時)
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