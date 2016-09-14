肺炎靜養數日 希拉蕊15日恢復造勢活動

美國民主黨總統候選人希拉蕊的發言人今天表示，罹患肺炎的希拉蕊在家裡靜養幾天後，將於15日恢復選戰造勢活動。

法新社報導，發言人梅瑞爾（Nick Merrill）在聲明中表示：「我們將在星期四（15日）恢復巡迴造勢活動，我們會公布更多細節。」

梅瑞爾表示，希拉蕊今天「讀簡報，打電話，以趕上進度」，她也觀看總統歐巴馬在費城所發表的振奮人心演說。歐巴馬在演說中大加讚美他的前國務卿希拉蕊。1050914

(中央社)