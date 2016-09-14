9 月14日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

新南向 綠委狠打臉

新政府力拚新南向政策，但行政院長林全昨到立法院備詢，不僅被藍營狠批，連自家人打臉也不留情。民進黨立委劉世芳就批評政院說要拚新南向，預算只編42億，名號打得響，內容卻像「沾醬油」、「拼拼湊湊」，她也質疑我國與東南亞許多國家其實沒有司法互助，也沒有投資保護，投資人是「戴著鋼盔上戰場，赤身裸體任人宰割。」

近21年 最強颱莫蘭蒂入侵 11縣市警戒

21年來陸警最強颱莫蘭蒂來襲，除北部、宜蘭外，全台11縣市列入警戒範圍！今日到明日上半天，是颱風影響最劇烈的時段，氣象局已針對宜蘭、屏東、高雄發布大豪雨特報，花蓮、台東發布超大豪雨特報，且隨著明日莫蘭蒂遠離，緊接著颱風馬勒卡又逐步逼近，恐為北部帶來雨勢。

林全承諾 消滅觀光一條龍

陸客驟減重挫觀光業，行政院長林全昨答覆綠委劉世芳詢「一條龍」弊端時，發出豪語，「不會再讓它存在！」大有消滅觀光一條龍意味；對此，旅行公會全聯會發言人李奇嶽說，「支持！」

蘋果日報

強颱遇滿潮 防海水灌西部

強颱莫蘭蒂來勢洶洶，挾帶強風豪雨襲台，今、明兩天是農曆14、15日，適逢大潮和滿潮，恐重演去年中秋節強颱杜鵑侵台，造成沿海低窪地區淹水及海水倒灌的慘況。中央氣象局提醒，今下午5時至晚上8時、明清晨5時至7時，是大潮中的滿潮，加上莫蘭蒂帶來強風大雨，西半部沿海地區要慎防淹水或海水倒灌。

勞工7休1開3特例 下月上路

勞動部近日正式公告《勞基法》第三十六條令釋，下月一日起符合三種情況之一，包括年節等因應公眾生活便利需求的屠宰業跟大眾運輸業、在海上等特殊地點工作而往返耗時的職務，及在國外、船上、飛機上等執行職務有必要時，經勞工同意就可在兩周期內挪移例假，形同最長可讓勞工連上班十二天，粗估四百三十萬名勞工適用。

盜領一銀 安德魯求刑12年

第一銀行ATM遭跨國犯罪集團駭客侵入，41台ATM今年7月間自動吐鈔，並遭俄羅斯等「8國聯軍」車手裝袋盜領8327萬元，檢警調查出，駭客早在5月入侵一銀倫敦分行植入惡意程式控制ATM，且取得最高控制權限、異常內部連線數十萬次，北檢昨將來台處理贓款，卻堅稱只是來「搬行李」的安德魯等3人依詐欺、妨害電腦使用等罪起訴，各求刑12年，已出境19名共犯發布通緝，並請國際刑警組織協助追緝。

聯合報

縣市長評比 雙哲墊底、賴神不神

天下雜誌昨天公布二○一六「縣市大調查」，結果出現「明星下滑、新銳崛起」現象。台南市長賴清德從去年冠軍滑落到第四名，台北市長柯文哲從去年第九名跌成倒數第二名，險勝墊底的嘉義市長涂醒哲。

砲火下 林全：不考慮內閣改組

立法院新會期昨天開議，行政院長林全在「內外交迫」之下完成施政報告，場內遭國民黨立委包圍，場外遇民間團體陳情抗議。林全昨天報告首重經濟發展，強調團隊將以「創新、就業與分配」三原則，引導國家新的經濟方向與整體發展模式。

蓮舫仍有中華民國籍 堅選日本民進黨魁

蓮舫在黨主席選舉過程遭質疑雙重國籍，她先前向我國政府查證卻無法取得無國籍證明，因此六日向我駐日代表處提出放棄國籍申請，藉此取得已無中華民國籍證明。蓮舫十三日上午舉行記者會表示，十二日傍晚接到駐日代表處通知，確認她仍保有中華民國國籍。至於放棄中華民國籍手續何時能完備，她表示，此事並非操之在她，她無法回答，但應該很快能完成。記者追問，此刻她仍有中華民國籍？她說，「是的」。

自由時報

時間電價10月上路 離尖峰差3.4倍

經濟部電價審議會昨公布最新電價，因認列核一一號機提前除役成本，僅約微降○．○九％，決定不調整十月電價。台電也宣布，延宕近半年的「住商型簡易時間電價」方案核定，將於十月同時上路，目標用戶瞄準月均用電七百度以上、四千度以下用戶，透過離尖峰電價最大可差距三．四二倍，鼓勵挪移用電時段來節省電費。

莫蘭蒂亂秋節疏運 台鐵東部幹線、南迴線今停駛

強颱莫蘭蒂從台灣東南方來襲靠近，打亂中秋節交通疏運。台鐵昨晚宣布，東部幹線花蓮-台東路段及南迴線今日停駛，西部幹線班次也略有調整，國內空運航線幾乎全面停擺，花東、南橫、中橫等部分公路昨實施預警性封閉。每次連假都一票難求的東部民眾，今、明兩天想要返鄉過節，勢必更難。

國造潛艦尬洋造袖珍艦

第一屆「海事船舶暨國防展」明天登場，為支持蔡英文政府力推「潛艦國造」政策，台船公司昨公布新型二千噸潛艦模型，但有廠商也展出「洋造」三百五十噸新型「袖珍潛艦」模型，「土洋」較勁意味濃厚。

(中時電子報)