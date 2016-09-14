希拉蕊周四起恢復競選活動

希拉蕊9月6日在佛羅里達州參加競選集會。(美聯社)

美國民主黨總統候選人希拉蕊(Hillary Clinton)將在美國時間周四，結束休養重新回到競選活動中。希拉蕊三天前因為身體不適差點昏倒，被醫生診斷出罹患肺炎。

發言人Nick Merrill表示， 希拉蕊將會在週四重新加入競選巡迴活動中，她的團隊將會提供更多相關訊息。目前希拉蕊正在忙著閱讀她生病期間來不及讀的簡報、打電話等，她也看了美國現任總統歐巴馬(Barack Obama)之前在費城發表的演說。

歐巴馬在費城的活動，是他首次在希拉蕊的競選活動中獨挑大樑，他的演說中稱讚希拉蕊是最適合當總統的人選，因為她不但具有相應的資格，她也是美國史上造訪過最多國家的國務卿。歐巴馬不諱言地表達他支持希拉蕊，「我真的、真的、真的想要讓希拉蕊選上。」

希拉蕊周日在參加911紀念儀式時差點昏倒，兩天後她的團隊才宣布希拉蕊被診斷出肺炎，但是該團隊因為沒有即時公布希拉蕊的健康狀況，而被大眾抨擊和質疑有許多秘密。

(中時電子報)