颱風莫蘭蒂來襲 花東屏2.7萬戶停電

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颱風莫蘭蒂襲台，根據台電最新統計，截至上午7時8分，全台累積曾有約2萬9553戶停電，已修復約2518戶，仍有約2萬7035戶停電中，集中於屏東縣、台東縣、花蓮縣。

強颱莫蘭蒂挾帶強風豪雨，南台灣首當其衝，已陸續傳出停電災情。

根據台電統計，目前全台累積曾有約2萬9553戶停電，已修復約2518戶，仍有約2萬7035戶戶停電中，其中主要以屏東縣最多，目前停電戶數達1萬6946戶。

其次是台東縣、花蓮縣各有9249、840戶停電中。

對於發生停電情形，台電呼籲，民眾暫先保持耐心，不需急於電話通報，台電會依照系統顯示的故障現況，按照「供電樞紐中心變電所→主幹線→分歧線」順序，積極進行搶修，全力使搶修資源配置最佳化。

台電建議，遭遇停電的民眾，盡可能將「1911」電話通報方式，留給無法使用網路或仍習慣打電話的長輩使用，能夠上網的民眾則可利用台電官網查詢或通報停電。1050914

(中央社)