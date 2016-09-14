Baby傳懷胎3月 黃曉明緊張要她停工

Baby近來與黃曉明出席活動，被指隆肚。（圖／取自微博）

Angelababy與黃曉明結婚以來，兩人仍工作滿檔，先前男方還曾透露兩人幾乎沒啥時間碰面，沒想到近來卻屢傳Baby有喜的消息，加上先前她出席活動被發現小腹隆起，讓懷孕消息甚囂塵上！而現在又有閨密出面向香港媒體爆料，指Baby的確已經懷孕，甚至說黃曉明得知後相當緊張。

Baby日前才被爆料指現身婦產科做產檢，現在又有閨密向香港媒體透露訊息，指Baby夫妻倆在得知懷孕後相當高興，還第一時間告訴公婆，而黃曉明也緊張到不行，要Baby快把手上工作告一段落後停工養胎，就連孩兒性別都被爆，據說法是男孩。

不過對於Baby懷孕的消息，雙方經紀人回應也異口同聲，皆是表示不清楚，也說如果真的有好消息一定會對外公開。但不少粉絲近來看了Baby的照片，都已認定她有好消息。

(中時電子報)