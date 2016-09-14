圖輯》扣人心弦的犀象大戰
義大犀牛和中信兄弟，昨天在新竹球場交手，雖是颱風來襲，且是上班日的晚上，仍約有4200名球迷觀戰，兩隊你來我往，打出不放棄的態度。
犀牛先靠張建銘陽春炮取得領先，兄弟彭政閔陽春轟扳平，高國輝再揮陽春彈，以2比1超前。象隊4局下攻下3分，以4比2反超；5局上犀牛回敬3分，反以5比4超前；5局下兄弟林威助揮出驚天滿貫彈，形成7比5領先。
打完8局，兄弟以10比5領先，9局上，犀牛硬是從暫代終結者的鄭凱文手上，奪下2分，為比賽帶來小高潮，最終仍以7比10落敗。
(中時電子報)
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