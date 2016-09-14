颱風莫蘭蒂雨勢大 花東部分鄉鎮淹水警戒

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颱風莫蘭蒂襲台，截至上午7時20分，經濟部水利署目前已對台東縣鹿野鄉、延平鄉、卑南鄉、花蓮縣鳳林鎮發布淹水一級警戒，提醒民眾注意。

中央氣象局表示，今天一整天是颱風影響台灣最明顯時段，各地風雨增強，東半部地區及南部地區更要嚴加戒備，北部、東半部、西南部、恆春半島及綠島、蘭嶼、馬祖沿海地區易有長浪發生。

水利署目前已對台東縣鹿野鄉、延平鄉、卑南鄉、花蓮縣鳳林鎮發布淹水一級警戒；若持續降雨，當地易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。

台東縣成功鎮則被列入淹水二級警戒範圍內，若持續降雨，當地易淹水村里及道路可能 3小時內開始積淹水。1050914

(中央社)