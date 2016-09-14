愛妻生了？謝和弦告白：要用下輩子時間報答

謝和弦上傳愛妻抱著嬰兒的照片，一度被疑升格當爸媽。(圖/取材自謝和弦臉書)

歌手謝和弦和女友Keanna愛情長跑4年多，2人今年正式登記結婚後，平時就愛在臉書與老婆放閃閃瞎眾人，居然PO出老婆抱著嬰兒的照片，也讓粉絲嚇傻兩人居然火速拚進度，已經有了愛的結晶。

謝和弦近期不僅推出新專輯，還要舉辦演唱會。(圖/本報系資料照)

謝和弦在臉書貼出老婆抱著嬰兒的照片，只見她不時投注關愛眼神，散發出濃濃母愛，並寫道「老婆的辛苦跟偉大，我要用這輩子跟下輩子的時間報答」，此話一出嚇壞所有粉絲，紛紛留言道賀兩人升格當爸媽，短短一分鐘也吸引上千人按讚，不過事後謝和弦表則要大家別誤會，老婆手中抱的是大嫂生的小姪女，至於兩人何時才會有愛的結晶，他表示一切順其自然。

謝和弦一早就在臉書放閃。(圖/取材自謝和弦臉書)

此外謝和弦還在臉書貼出與老婆的對話，他更以網路爆紅「脆鵝跟老夏」的故事為例，公開示愛要陪老婆一路到白髮，這也讓粉絲笑稱「一早就被閃瞎，甜到都要長螞蟻了」。

(中時電子報)