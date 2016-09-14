全球最大遊輪安全演習發生事故 1死4傷

全球最大遊輪「海洋和諧(Harmony of the Seas)」號全長362公尺，寬66公尺，高70公尺。(圖截取自YouTube)

「海洋和諧」號設備豪華新穎，船上還蓋了一座十層樓高旋轉溜滑水道。(圖截取自YouTube)

全球最大遊輪「海洋和諧(Harmony of the Seas)」號周二（13日）停泊在法國馬賽港進行安全演習時發生事故，造成1死4傷，其中2名船員傷勢嚴重。

據《BBC》報導，「海洋和諧」號13日正在進行安全演習時，遊輪的救生艇突然跟遊輪「分離」，救生艇從10公尺高處（第五層甲板）墜落海中。當時救生艇內有5名船員，42歲的菲律賓籍船員喪生，兩名船員傷勢嚴重有生命危險，另外兩名船員傷勢較輕。

報導指出，事故發生原因仍未確定。經營「海洋和諧」號的皇家加勒比郵輪公司已在公司推特(Twitter)上證實此消息，公司表示，全體同仁對死傷船員及其家屬致上慰問，並持續為傷者禱告。

「海洋和諧」號是全球最大遊輪，全長362公尺，寬66公尺，高70公尺；遊輪共有16層，設備豪華，有20個餐廳，23個游泳池，一個電影院和一個賭場，可搭載6000多個乘客和2400個船員。今年五月才開始營運。

(工商)