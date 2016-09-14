百億富商猛追 「黃金剩女」林志玲有望終結單身

林志玲傳被百億富商猛追。(圖／本報系資料照)

近來因為林心如和舒淇先後結婚，讓「台灣黃金3大剩女」唯一單身的林志玲相當焦急，加上日前被陳冠希公開辱罵，雙重打擊下讓她心情鬱悶，不過現傳出她被一名身價百億的C姓富商追求，終結單身似乎有望。

據《壹週刊》報導，這名富商比林志玲稍長，身價百億、持有上市公司，一直很欣賞她的優雅氣質，但苦無機會認識，後男方積極透過時尚圈的友人認識她，兩人還被目擊單獨私會用餐，似乎因為對藝術都很有興趣所以很合得來，不過，寬姐轉述她的話「發誓我們真的沒有見過面」，撇清和富商的關係。

其實，林志玲多年來渴望找到真愛，陳年緋聞對象之一「馬桶小開」邱士楷早已出局，不過和言承旭至今仍糾纏，據兩人密友透露，她們曾深愛過對方，因此仍有依戀難以放手，林志玲還曾說過：「沒有人比我更了解言承旭」，不過每次言承旭約她時，她都恰巧有工作，導致約會都不了了之。

而林志玲還沒紅之前把愛情放人生第一順位，不過多年來她已把工作擺在愛情之前，現和言承旭的關係就是她努力衝事業，沒有停下來等男方，而言承旭雖在身邊，但也沒積極追上她的腳步，只好降回「友達以上，戀人未滿」的關係。

(中時電子報)