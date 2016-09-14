莫蘭蒂來襲 花東屏高6.7萬戶停電

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截至14日上午8點18分，台電最新統計，全台目前累積有6萬7480戶停電，集中於屏東縣、台東縣、花蓮縣、高雄市，正積極搶修。(台電提供)

強颱莫蘭蒂暴風圈已觸及台灣本島，各地風雨逐漸增強。截至今日上午8點18分，台電最新統計，全台目前累積有6萬7480戶停電，集中於屏東縣、台東縣、花蓮縣、高雄市。

根據台電統計，稍早全台累積曾有約7萬戶停電，已修復2525戶，目前仍有6萬7480戶停電中，分別為屏東縣5萬1261戶、台東縣1萬1587戶、花蓮縣3,326戶和高雄市1,306戶。

鑒於過去「1911」電話通報遇颱風就佔線，台電呼籲，民眾遇停電請先保持耐心，不必急於電話通報，公司會依照系統顯示的故障現況，按照「供電樞紐中心變電所→主幹線→分歧線」順序，積極進行搶修。另外建議「1911」專線儘量留給無法使用網路或習慣打電話的長輩，一般民眾可多利用台電官網查詢或通報。

(中時)