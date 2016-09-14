莫蘭蒂來襲 花東屏高6.7萬戶停電
強颱莫蘭蒂暴風圈已觸及台灣本島，各地風雨逐漸增強。截至今日上午8點18分，台電最新統計，全台目前累積有6萬7480戶停電，集中於屏東縣、台東縣、花蓮縣、高雄市。
根據台電統計，稍早全台累積曾有約7萬戶停電，已修復2525戶，目前仍有6萬7480戶停電中，分別為屏東縣5萬1261戶、台東縣1萬1587戶、花蓮縣3,326戶和高雄市1,306戶。
鑒於過去「1911」電話通報遇颱風就佔線，台電呼籲，民眾遇停電請先保持耐心，不必急於電話通報，公司會依照系統顯示的故障現況，按照「供電樞紐中心變電所→主幹線→分歧線」順序，積極進行搶修。另外建議「1911」專線儘量留給無法使用網路或習慣打電話的長輩，一般民眾可多利用台電官網查詢或通報。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。