觀光業叫苦連天 政院擬推租稅減免
陸客來台人數驟減，觀光業者叫苦連天，為了搶救觀光業，行政院日前召開「陸客減少之衝擊與因應會議」，行政院長林全拍板同意交通部提出的紓困方案，將提供產業紓困作法，讓旅遊業可以度過此次難關。
行政院規劃中的紓困內容包括觀光產業300億優惠貸款、觀光產業稅捐減免措施、失業勞工就業協助措施、及相關產業貸款展延。而這波提供觀光產業租稅減免的措施中，根據《聯合報》報導，初步將鎖定觀光旅館業、觀光遊樂業、旅館業等3大類中，符合創新、升級的條件者，將可享有房屋稅及地價稅減免，並且將授權給地方政府訂定減免方式。
行政院政務委員張景森是此次租稅減免措施的主要負責人。目前交通部正在積極研擬修正案，在會同財政部意見後，報請行政院通過，並送立院審查。
《聯合報》報導，原本紓困方案中給予房屋稅、地價稅減免的只有觀光旅館業、觀光遊樂業，後來上週五台北市政府建議將旅館業也加入租稅減免範圍後，減免範圍大幅擴大。
據統計，目前全國觀光遊樂業家數為23家，觀光旅館業則有119家，旅館業家數高達3050家。後者中，台北市就有500家之多。
(中時電子報)
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