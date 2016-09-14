颱風莫蘭蒂侵襲 恆春半島2萬多戶停電

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我要評比

颱風莫蘭蒂侵襲，恆春半島今天最大陣風達15級，不少電線被吹斷，還有電線走火，恆春半島6鄉鎮共2萬多戶停電。

停電最多的在平地鄉鎮，恆春鎮最多，上午7時左右達7000多戶、其次車城鄉5000多戶、滿州鄉4000多戶、牡丹鄉3000多戶、獅子鄉1000多戶及枋山鄉10多戶。1050914

(中央社)